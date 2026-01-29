Conférence lecture à deux voix George Sand, une écrivaine engagée dans son siècle Saint-Palais

Conférence lecture à deux voix George Sand, une écrivaine engagée dans son siècle

2 place de la mairie Saint-Palais Cher

Début : 2026-03-08 17:00:00

fin : 2026-03-08

2026-03-08

Venez découvrir, pour la Journée internationale des droits des femmes, la conférence‑lecture de Jean‑Pierre Gallien et Mireille Braun, qui dévoile George Sand comme une femme libre, engagée et résolument humaniste.

Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, l’adaptation de Georges Buisson sera présentée par les lecteurs Jean‑Pierre Gallien et Mireille Braun.

Cette conférence lecture se propose de présenter George Sand en femme libre et engagée, elle aborde pour mieux la comprendre son enfance, sa jeunesse ,son éducation et ses combats personnels pour une société plus juste et plus humaine .

2 place de la mairie Saint-Palais 18110 Cher Centre-Val de Loire +33 6 72 09 65 95 paroles.publiques@gmail.com

For International Women’s Rights Day, discover the lecture-reading by Jean-Pierre Gallien and Mireille Braun, which reveals George Sand as a free, committed and resolutely humanist woman.

