Conférence Lecture Grand Nord animée par Alain Debrosse FANTASTICO Givry

Conférence Lecture Grand Nord animée par Alain Debrosse

FANTASTICO 20 Rue de la République Givry Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-05 19:30:00

fin : 2026-02-05 23:00:00

Date(s) :

2026-02-05

Soirée GRAND NORD animée par Alain Debrosse. récits de voyages, projections, extraits lecture haute voix des racontars arctiques du grand conteur danois des légendes nordiques Jorn Riel. Entrée libre, sortie au chapeau. Bar et cantine gourmande sur place. Résa. 06 30 59 14 57 ou 06 15 97 47 79 ou vgadreymadani@gmail.com. Places limitées. .

FANTASTICO 20 Rue de la République Givry 71640 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté vgadreymadani@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence Lecture Grand Nord animée par Alain Debrosse

L’événement Conférence Lecture Grand Nord animée par Alain Debrosse Givry a été mis à jour le 2026-01-19 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)