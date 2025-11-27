Conférence-lecture : Marais, maraîchers : Les cultures oubliées du 10e arrondissement Bibliothèque François Villon Paris

À l’occasion des 10e Nuits de la lecture, ayant cette année pour thème « Villes et campagne », nous vous invitons à une promenade à travers des textes et images évoquant les marais des faubourgs du Temple et Saint-Martin, aujourd’hui oubliés.

Des marécages pour rivage : il fut un temps où la Seine n’était pas encore un fleuve domestiqué traversant un tissu serré de rues parisiennes. Elle avait même changé de lit, délaissant son tracé préhistorique au pied des collines de Montmartre et Belleville.

Au Moyen-Âge, l’ancien bras devient un croissant fertile. Les terrains sont asséchés et « cultivés en marais ». Les jardiniers-maraîchers y font pousser fruits, légumes et « herbages » vendus en circuit court aux Halles. Les courtilles ̶ jardins clos abritant souvent vergers et vignes ̶ se multiplient, donnant leur nom à un hameau sur le chemin de Belleville.

La culture maraîchère perdure à Paris jusqu’au XIXe siècle. Lorsque le canal Saint-Martin est établi en 1825 dans les marais des faubourgs du Temple et Saint-Martin, les maraîchers s’en vont et les fabriques s’installent.

Inscriptions par téléphone, mail ou sur place à la Bibliothèque François Villon à partir du samedi 27 décembre

Conférence-Lecture animée par Marie-Ange Daguillon (Histoire et vies du 10e) et Laetitia Paviani, autrice

Le vendredi 23 janvier 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit Public adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-23T20:00:00+01:00

fin : 2026-01-23T22:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-23T19:00:00+02:00_2026-01-23T21:00:00+02:00

Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris

+33142411430 bibliotheque.francois-villon@paris.fr