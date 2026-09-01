Conférence – lecture Chapelle des Pénitents Pierrelatte

Informations pratiques

Pierrelatte

Conférence – lecture

Chapelle des Pénitents 7 rue Bermine Pierrelatte Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Le service des Archives municipales de la Ville vous propose un nouveau format !

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Chapelle des Pénitents 7 rue Bermine Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 07 98 contact@drome-sud-provence.com

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English :

The City’s Municipal Archives Department is introducing a new format!

L’événement Conférence – lecture Pierrelatte a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence