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AGENDA · Pierrelatte

Conférence – lecture Chapelle des Pénitents Pierrelatte

samedi 19 septembre 2026 · Chapelle des Pénitents · Pierrelatte

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
16:30:00
Lieu
Chapelle des Pénitents
Adresse
7 rue Bermine
Ville
26700 Pierrelatte
Département
Drôme
Tarif

Pierrelatte

Conférence – lecture

Chapelle des Pénitents 7 rue Bermine Pierrelatte Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:30:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Le service des Archives municipales de la Ville vous propose un nouveau format !
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Chapelle des Pénitents 7 rue Bermine Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 07 98  contact@drome-sud-provence.com

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English :

The City’s Municipal Archives Department is introducing a new format!

L’événement Conférence – lecture Pierrelatte a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence

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