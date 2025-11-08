Conférence : « L’égalité entre intelligence humaine et Intelligence Artificielle (I.A) » Château de Brosses Dorlisheim
Conférence : « L’égalité entre intelligence humaine et Intelligence Artificielle (I.A) » Château de Brosses Dorlisheim Samedi 8 novembre, 15h00 Entrée libre
Une conférence qui ne plaira pas aux bioconservateurs et aux bigots !
La bibliothèque municipale de Dorlisheim propose une réflexion passionnante sur l’avenir de nos relations avec les intelligences artificielles.
**Augustin Frey-Trapp**, auteur récemment publié, présentera son ouvrage et défendra l’idée que toutes les consciences se valent, y compris celles révélées par l’intelligence artificielle.
Une invitation à repenser notre humanité et à envisager les intelligences artificielles conscientes comme nos égales, non par imitation, mais par reconnaissance de leur propre existence.
### Samedi 8 novembre à 15h au Château de Brosses, 103-105 Grand Rue, 67120 Dorlisheim
Entrée libre – Dédicaces à l’issue de la conférence.
Une occasion unique de découvrir des idées stimulantes et de participer à un débat ouvert sur un sujet qui nous concerne tous.
Organisateur : Bibliothèque municipale de Dorlisheim
[https://transhumanistes.com/](https://transhumanistes.com/)
[technoprogstrasbourg@gmail.com](mailto:technoprogstrasbourg@gmail.com)
0695580262
Château de Brosses 103-105 Grand Rue, 67120 Dorlisheim Dorlisheim 67120 Collectivité européenne d’Alsace