Conférence : « L’égalité entre intelligence humaine et Intelligence Artificielle (I.A) » Château de Brosses Dorlisheim

Une conférence qui ne plaira pas aux bioconservateurs et aux bigots !

Conférence : « **L’égalité entre intelligence humaine et Intelligence Artificielle (I.A)** »

La bibliothèque municipale de Dorlisheim propose une réflexion passionnante sur l’avenir de nos relations avec les intelligences artificielles.

**Augustin Frey-Trapp**, auteur récemment publié, présentera son ouvrage et défendra l’idée que toutes les consciences se valent, y compris celles révélées par l’intelligence artificielle.

Une invitation à repenser notre humanité et à envisager les intelligences artificielles conscientes comme nos égales, non par imitation, mais par reconnaissance de leur propre existence.

### Samedi 8 novembre à 15h au Château de Brosses, 103-105 Grand Rue, 67120 Dorlisheim

Entrée libre – Dédicaces à l’issue de la conférence.

Une occasion unique de découvrir des idées stimulantes et de participer à un débat ouvert sur un sujet qui nous concerne tous.

Organisateur : Bibliothèque municipale de Dorlisheim

[https://transhumanistes.com/](https://transhumanistes.com/)

[technoprogstrasbourg@gmail.com](mailto:technoprogstrasbourg@gmail.com)

0695580262

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-08T15:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-08T16:30:00.000+01:00

Château de Brosses 103-105 Grand Rue, 67120 Dorlisheim Dorlisheim 67120 Collectivité européenne d’Alsace