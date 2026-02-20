Conférence Légendes de fantômes et revenants en Alsace

Haguenau Bas-Rhin

Vendredi 2026-03-06 20:00:00

2026-03-07 22:00:00

2026-03-06

Une conférence qui explore la place des fantômes et revenants dans l’imaginaire alsacien.

Les fantômes et revenants ont fait partie des grandes peurs de nos prédécesseurs, avec le diable, les maladies, les sorcières, la famine et les guerres… Ils sont les mal-morts qui ne trouvent pas le repos dans la tombe et qui reviennent dans le monde des vivants pour le hanter et aussi et surtout pour implorer leur aide.

Car ces mal-morts se trouvent dans le Purgatoire où ils subissent diverses punitions et souffrances, principalement celles du feu et de la glace, avant de pouvoir entrer au paradis. Ces fantômes et revenants prennent diverses formes bien connues dans les légendes alsaciennes les hommes de feu, les dames blanches, le chasseur sauvage et son cortège infernal, et bien d’autres encore…Très nombreux sont les récits de type légende qui les évoquent…

Un monde insolite à découvrir.

Le conférencier est Gérard Leser, historien-folkloriste, écrivain, conférencier 0 .

A conference exploring the place of ghosts and revenants in the Alsatian imagination.

