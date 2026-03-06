Conférence Légendes en Deux-Sèvres Salle Camille Ricard Chef-Boutonne

Conférence Légendes en Deux-Sèvres Salle Camille Ricard Chef-Boutonne samedi 28 mars 2026.

Salle Camille Ricard Place Cail Chef-Boutonne Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28

2026-03-28

Conférence animé par Luc Gardiol Découvrez les légendes environnantes.   .

Salle Camille Ricard Place Cail Chef-Boutonne 79110 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 60 50  mediatheque@chef-boutonne.fr

