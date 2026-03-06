Conférence Légendes en Deux-Sèvres Salle Camille Ricard Chef-Boutonne
Salle Camille Ricard Place Cail Chef-Boutonne Deux-Sèvres
Conférence animé par Luc Gardiol Découvrez les légendes environnantes. .
Salle Camille Ricard Place Cail Chef-Boutonne 79110 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 60 50 mediatheque@chef-boutonne.fr
