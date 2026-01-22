Conférence L’église romane, un chemin ? par Yves MUR Auditorium MA.AT Arcachon
Conférence L’église romane, un chemin ? par Yves MUR Auditorium MA.AT Arcachon jeudi 29 janvier 2026.
Passionné par l’art roman, Yves Mur nous propose une lecture de l’église romane à la lumière d’une interprétation des tympans sculptés et des peintures murales illustrant les textes bibliques, notamment les livres de la Genèse et de l’Apocalypse.
Cette conférence est une invitation à voyager
L’art roman est un style architectural, mais il est aussi un chemin de vie.
Cheminer dans le temps, l’église a été bâtie il y a mille ans.
Cheminer dans l’édifice, découvrir un plan de circulation.
Cheminer en soi-même, l’église a été conçue pour favoriser le contact entre l’homme et sa spiritualité, que l’on soit croyant ou pas. .
