Conférence L’église romane, un chemin ? par Yves MUR Auditorium MA.AT Arcachon

Conférence L’église romane, un chemin ? par Yves MUR

Auditorium MA.AT 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-29

fin : 2026-01-29

Date(s) :

2026-01-29

Passionné par l’art roman, Yves Mur nous propose une lecture de l’église romane à la lumière d’une interprétation des tympans sculptés et des peintures murales illustrant les textes bibliques, notamment les livres de la Genèse et de l’Apocalypse.

Cette conférence est une invitation à voyager

L’art roman est un style architectural, mais il est aussi un chemin de vie.

Cheminer dans le temps, l’église a été bâtie il y a mille ans.

Cheminer dans l’édifice, découvrir un plan de circulation.

Cheminer en soi-même, l’église a été conçue pour favoriser le contact entre l’homme et sa spiritualité, que l’on soit croyant ou pas. .

Auditorium MA.AT 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 83 44 44 utlarc@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence L’église romane, un chemin ? par Yves MUR

L’événement Conférence L’église romane, un chemin ? par Yves MUR Arcachon a été mis à jour le 2026-01-19 par OT Arcachon