Conférence : l’église Saint-Hilaire et ses orgues Église Saint-Hilaire le Grand Poitiers

Conférence : l’église Saint-Hilaire et ses orgues Dimanche 21 septembre, 15h00 Église Saint-Hilaire le Grand Vienne

Espace ne pouvant accueillir plus de 50 personnes. Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Découvrez l’histoire de l’église Saint-Hilaire de Poitiers à travers une riche présentation illustrée de nombreuses photographies.

Une projection du film Sur les pas de Georges Wenner viendra compléter la visite. Ce documentaire retrace la vie et l’œuvre du facteur d’orgues bordelais, créateur du grand orgue de l’église.

Église Saint-Hilaire le Grand 26 rue Saint-Hilaire, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine https://sainthilaire-culture.monsite-orange.fr/ L’église Saint-Hilaire le Grand, construite au XIe siècle, est un magnifique édifice roman dédié à saint Hilaire, le premier évêque attesté de Poitiers. C’était une collégiale d’une grande importance en raison de la présence de son tombeau, situé dans la crypte derrière l’autel, qui était un lieu de pèlerinage, notamment pour les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle à partir du XIIe siècle.

La nef de l’église a été détruite pendant la Révolution, mais elle a été reconstruite en 1875, de même qu’une nouvelle façade. Malgré cela, on peut encore observer les vestiges d’un décor peint et sculpté datant du XIe siècle, qui témoignent d’une grande richesse artistique. À l’époque, l’église était entièrement ornée de peintures murales romanes représentant les évêques de Poitiers dans la nef, l’apocalypse dans le chœur, et des dessins dans les chapelles du déambulatoire.

© Jacques Daunizeau