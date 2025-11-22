Conférence l’église Saint-Pierre du Concordat de 1801 à la Séparation de 1905 Hotel de ville de Coutances Coutances
Conférence l’église Saint-Pierre du Concordat de 1801 à la Séparation de 1905 Hotel de ville de Coutances Coutances samedi 22 novembre 2025.
Conférence l’église Saint-Pierre du Concordat de 1801 à la Séparation de 1905
Hotel de ville de Coutances Grand salon Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 16:00:00
fin : 2025-11-22 18:00:00
Date(s) :
2025-11-22
Conférence sur l’histoire de l’église Saint-Pierre à Coutances au 19e siècle. La conférencière abordera le Condordat, le quartier et l’urbanisation autour de l’église, les travaux et le mobilier de cette époque, ainsi que ses classements comme monument historique. .
Hotel de ville de Coutances Grand salon Coutances 50200 Manche Normandie
English : Conférence l’église Saint-Pierre du Concordat de 1801 à la Séparation de 1905
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Conférence l’église Saint-Pierre du Concordat de 1801 à la Séparation de 1905 Coutances a été mis à jour le 2025-10-28 par Coutances Tourisme