Conférence l’église Saint-Pierre du Concordat de 1801 à la Séparation de 1905 Hotel de ville de Coutances Coutances

Conférence l’église Saint-Pierre du Concordat de 1801 à la Séparation de 1905

Hotel de ville de Coutances Grand salon Coutances Manche

Début : 2025-11-22 16:00:00

fin : 2025-11-22 18:00:00

2025-11-22

Conférence sur l’histoire de l’église Saint-Pierre à Coutances au 19e siècle. La conférencière abordera le Condordat, le quartier et l’urbanisation autour de l’église, les travaux et le mobilier de cette époque, ainsi que ses classements comme monument historique. .

Hotel de ville de Coutances Grand salon Coutances 50200 Manche Normandie

