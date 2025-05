Conférence L’élan de l’aviation en Côte d’Albâtre – Rue de l’église Quiberville, 31 mai 2025 17:00, Quiberville.

Seine-Maritime

Conférence L’élan de l’aviation en Côte d’Albâtre Rue de l’église Espace du Large Quiberville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-31 17:00:00

fin : 2025-05-31

Date(s) :

2025-05-31

En marge de l’exposition « Pour l’amour du ciel, l’avion en côte d’Albâtre » à l’Espace du Large, qui partage le point de vue de pilotes passionnés, venez assister à une conférence sur le thème de l’élan de l’aviation en Côte d’Albâtre à 17h à l’Espace du Large.

En marge de l’exposition « Pour l’amour du ciel, l’avion en côte d’Albâtre » à l’Espace du Large, qui partage le point de vue de pilotes passionnés, venez assister à une conférence sur le thème de l’élan de l’aviation en Côte d’Albâtre à 17h à l’Espace du Large. .

Rue de l’église Espace du Large

Quiberville 76860 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 21 33

English : Conférence L’élan de l’aviation en Côte d’Albâtre

In conjunction with the exhibition « Pour l’amour du ciel, l’avion en côte d’Albâtre » (For the love of the sky, flying in the Côte d’Albâtre) at Espace du Large, sharing the views of passionate pilots, come and attend a conference on the theme of the Côte d’Albâtre’s aviation impetus at 5pm at Espace du Large.

German :

Am Rande der Ausstellung « Pour l’amour du ciel, l’avion en côte d’Albâtre » im Espace du Large, die den Blickwinkel begeisterter Piloten teilt, besuchen Sie um 17 Uhr im Espace du Large eine Konferenz zum Thema « Der Schwung der Luftfahrt an der Alabasterküste ».

Italiano :

In concomitanza con la mostra « Pour l’amour du ciel, l’avion en côte d’Albâtre » (Per amore del cielo, il volo nella Côte d’Albâtre) presso l’Espace du Large, che condivide i punti di vista di piloti appassionati, venite a partecipare a una conferenza sul tema dello slancio dell’aviazione nella Côte d’Albâtre alle 17.00 presso l’Espace du Large.

Espanol :

Con motivo de la exposición « Pour l’amour du ciel, l’avion en côte d’Albâtre » (Por amor al cielo, la aviación en la Costa de Albante) en el Espace du Large, que comparte los puntos de vista de pilotos apasionados, venga a participar en una conferencia sobre el tema del impulso de la aviación en la Costa de Albante a las 17:00 h en el Espace du Large.

L’événement Conférence L’élan de l’aviation en Côte d’Albâtre Quiberville a été mis à jour le 2025-05-19 par Office de Tourisme Terroir de Caux