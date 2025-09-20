Conférence « L’élevage ovin en Crau et l’inscription de la transhumance au patrimoine culturel immatériel de l’humanité » Château des Baumes Istres

Conférence « L’élevage ovin en Crau et l’inscription de la transhumance au patrimoine culturel immatériel de l’humanité »

Samedi 20 septembre 2025 de 17h30 à 18h30. Château des Baumes 48 Boulevard Dethez Istres Bouches-du-Rhône

Conférence de Patrick Fabre, ingénieur agricole et membre de la Maison de la Transhumance, qui viendra présenter son travail et ses recherches sur le pastoralisme et la transhumance en Crau.

Cet événement met en lumière l’élevage ovin en Crau et l’importance de la transhumance, récemment inscrite au patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO.



Patrick Fabre, ingénieur agricole et membre de la Maison de la Transhumance, est un expert reconnu dans le domaine du pastoralisme. Auteur de plusieurs ouvrages et concepteur d’expositions itinérantes sur le métier de berger et la transhumance, il partagera ses connaissances et son expérience lors de cette conférence captivante.



Ne manquez pas cette occasion unique d’en apprendre davantage sur la richesse de la transhumance et son impact sur la culture locale. Les places sont limitées, alors assurez-vous de réserver votre place pour cet événement enrichissant. .

Château des Baumes 48 Boulevard Dethez Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 11 69 36 38 patrimoine.culturel@ampmetropole.fr

English :

Conference by Patrick Fabre, agricultural engineer and member of the Maison de la Transhumance, who will present his work and research on pastoralism and transhumance in the Crau.

German :

Vortrag von Patrick Fabre, Agraringenieur und Mitglied des Maison de la Transhumance, der seine Arbeit und seine Forschungen zum Pastoralismus und zur Transhumanz in der Crau vorstellen wird.

Italiano :

Conferenza di Patrick Fabre, ingegnere agricolo e membro della Maison de la Transhumance, che presenterà il suo lavoro e le sue ricerche sulla pastorizia e la transumanza nella Crau.

Espanol :

Conferencia de Patrick Fabre, ingeniero agrónomo y miembro de la Maison de la Transhumance, que presentará sus trabajos e investigaciones sobre el pastoralismo y la trashumancia en la Crau.

