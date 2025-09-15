Conférence L’Elysée au féminin de la IIème à la Vème République par Joëlle CHEVE Amphithéâtre Jean-Moulin Périgueux
Conférence L’Elysée au féminin de la IIème à la Vème République par Joëlle CHEVE Amphithéâtre Jean-Moulin Périgueux jeudi 5 mars 2026.
Amphithéâtre Jean-Moulin 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne
Conférence L’Elysée au féminin de la IIème à la Vème République par Joëlle CHEVE historienne de Paris Sorbonne .
Amphithéâtre Jean-Moulin 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine alain.reilles@wanadoo.fr
