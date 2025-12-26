Conférence L’émergence de la société littéraire et la société agenaise de 1776 à 1791, Place du Docteur Esquirol Agen

Conférence L’émergence de la société littéraire et la société agenaise de 1776 à 1791

L’intervenant, Pierre Simon, mènera de front une présentation de la création de la Société littéraire, ancêtre de l’Académie des sciences, lettres et arts d’Agen et ce que l’on peut percevoir de l’évolution de la société agenaise pendant les 15 ans de cette période.

L’intervenant, Pierre Simon, secrétaire général de l’Académie des sciences, lettres et arts d’Agen, mènera de front une présentation de la création de la Société littéraire, ancêtre de l’Académie des sciences, lettres et arts d’Agen et ce que l’on peut percevoir de l’évolution de la société agenaise pendant les 15 ans de cette période qui, au niveau national, a vu mûrissement, épanouissement puis tensions.

L’action des fondateurs de la Société littéraire dans la vie locale agenaise servira d’indicateur sur les préoccupations des responsables politiques. Une analyse plus précise de la période mai 1790 juin 1791, correspondant aux activités de la Société entre la fête de la fédération du 14 juillet 1791 et la fuite du roi, les 20 et 21 juin 1791, servira d’exemple et de révélateur. .

The speaker, Pierre Simon, will present the creation of the Literary Society, forerunner of the Académie des sciences, lettres et arts d?Agen, and the evolution of Agen society during the 15 years of this period.

