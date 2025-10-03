Conférence « L’émergence des peintures de paysages » par Jean-Claude Rinaldo. Médiathèque De Bavilliers Bavilliers

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T18:00:00 – 2025-10-03T19:30:00

Fin : 2025-10-03T18:00:00 – 2025-10-03T19:30:00

La médiathèque de Bavilliers a le plaisir de vous inviter à une conférence :

« L’émergence des peintures de paysages » par Jean-Claude Rinaldo

Cette rencontre sera l’occasion de découvrir comment la peinture de paysages s’est imposée dans l’histoire de l’art et a influencé notre manière de regarder la nature.

Médiathèque De Bavilliers Place Jean Moulin 90800 Bavilliers Bavilliers 90800 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté 0384286702

Élephant Com & Events et la ville de Bavilliers