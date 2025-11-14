Conférence – L’émerveillement en Musique Versailles Palais des Congrès Versailles

Tarif Plein : 32€ / Tarif moins de 25ans : 16€ / Tarif duo : 28,9€ / Tarif à 4 : 24,90€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-14T19:00:00 – 2025-11-14T20:00:00

Fin : 2025-11-14T19:00:00 – 2025-11-14T20:00:00

L’Émerveillement en musique — 14 novembre 2025 à 19h00

Bach, Mozart, Debussy, Ravel, Daft Punk…

Cinq univers, cinq sensibilités… et un même pouvoir : celui de suspendre le temps, d’ouvrir une brèche vers l’invisible.

– Comment les compositeurs façonnent-ils la beauté ?

– Quelles sont les clés musicales qui provoquent en nous cette sensation d’éblouissement, presque magique ?

Avec Sylvain Audinovski à la baguette, cette conférence immersive mêle analyses simples, moments musicaux live et grands noms de la musique pour vous faire ressentir, comprendre, et transmettre ce que l’on croit parfois indescriptible.

Une rencontre lumineuse, accessible dès 12 ans, à vivre en famille, entre amis ou en solo.

Versailles Palais des Congrès
10 rue de la chancellerie
78000 versailles
Versailles 78000
Saint-Louis
Yvelines
Île-de-France

Conférence Musicale – ODINO conférence classique