Conférence L’empire andin des Incas Salle Jean Gabin Royan

Conférence L'empire andin des Incas

Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan Charente-Maritime

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

ou adhésion annuelle

Début : 2025-10-21 14:30:00

Par Jean-Paul Lamarque, historien et conférencier

Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English :

By Jean-Paul Lamarque, historian and lecturer

German :

Von Jean-Paul Lamarque, Historiker und Redner

Italiano :

Di Jean-Paul Lamarque, storico e conferenziere

Espanol :

Por Jean-Paul Lamarque, historiador y conferenciante

L’événement Conférence L’empire andin des Incas Royan a été mis à jour le 2025-09-17 par Mairie de Royan