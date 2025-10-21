Conférence L’empire andin des Incas Salle Jean Gabin Royan
Conférence L’empire andin des Incas Salle Jean Gabin Royan mardi 21 octobre 2025.
Conférence L’empire andin des Incas
Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan Charente-Maritime
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
ou adhésion annuelle
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-21 14:30:00
fin : 2025-10-21
Date(s) :
2025-10-21
Par Jean-Paul Lamarque, historien et conférencier
.
Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
English :
By Jean-Paul Lamarque, historian and lecturer
German :
Von Jean-Paul Lamarque, Historiker und Redner
Italiano :
Di Jean-Paul Lamarque, storico e conferenziere
Espanol :
Por Jean-Paul Lamarque, historiador y conferenciante
L’événement Conférence L’empire andin des Incas Royan a été mis à jour le 2025-09-17 par Mairie de Royan