Conférence L’empreinte des Marches de Bretagne sur Machecoul La Bernerie-en-Retz

Conférence L’empreinte des Marches de Bretagne sur Machecoul

Rue du clos du pin La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 15:00:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

La nouvelle Maison de l’Histoire vous accueille pour sa conférence L’empreinte des Marches de Bretagne sur Machecoul .

Nous avons le plaisir de vous proposer, à la Nouvelle Maison de l’Histoire le samedi 6 décembre à 15h, une conférence de notre vice-président Pascal Guitteny consacrée à un sujet occasionnellement abordé, lors de notre Journée de l’Histoire 2024 notamment :



L’empreinte des Marches de Bretagne sur Machecoul



Effacées successivement par l’intégration du duché de Bretagne au royaume de France, puis par l’abolition des droits et coutumes d’Ancien Régime à la Révolution, les Marches de Bretagne ne parlent aujourd’hui qu’aux passionnés d’histoire. Pourtant, elles ont structuré tout le sud du pays de Retz. Machecoul, en particulier, s’est développée autour de cette zone tampon qui a séparé, du Xe au XVIIIe siècle, la Bretagne du Poitou.



À partir d’une étude fine de la toponymie ancienne, Pascal Guitteny montrera comment ces Marches permettent de mieux comprendre le positionnement de cette frontière interne, et surtout l’impact décisif qu’elle a eu sur l’essor médiéval de la ville — au détriment de Sainte-Croix, devenue progressivement un simple faubourg.



L’exposé reviendra également sur les transformations profondes du paysage urbain à l’époque des Gondi, entre la fin du XVIe et le XVIIe siècle, période de forte croissance économique.

Grâce à des sources rarement exploitées et aux découvertes archéologiques récentes, cette conférence lèvera un peu plus le voile sur la riche histoire de l’ancienne capitale du duché de Retz et sur son interaction constante avec les Marches de Bretagne.







Infos pratiques :

Samedi 6 décembre 2025 — 15h00

Nouvelle Maison de l’Histoire ancienne gare de La Bernerie

✉ Réservation contact@shpr.fr

Rue du clos du pin La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 74 63 73 francois.asin@shpr.fr

English :

The new Maison de l’Histoire welcomes you to its conference L?empreinte des Marches de Bretagne sur Machecoul .

