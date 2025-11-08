Conférence L’endométriose, au-delà de la pilule Saint-Martin-des-Combes

Conférence L’endométriose, au-delà de la pilule par Catherine Froideval, naturopathe et thérapeute en soins esséniens à 15h.

Gratuit.

Inscr 06 09 83 00 25. .

Saint-Martin-des-Combes 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 83 00 25

