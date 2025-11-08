Conférence L’endométriose, au-delà de la pilule Saint-Martin-des-Combes
Conférence L’endométriose, au-delà de la pilule Saint-Martin-des-Combes samedi 8 novembre 2025.
Conférence L’endométriose, au-delà de la pilule
Saint-Martin-des-Combes Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-08
Conférence L’endométriose, au-delà de la pilule par Catherine Froideval, naturopathe et thérapeute en soins esséniens à 15h.
Gratuit.
Inscr 06 09 83 00 25. .
Saint-Martin-des-Combes 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 83 00 25
English : Conférence L’endométriose, au-delà de la pilule
German : Conférence L’endométriose, au-delà de la pilule
Italiano :
Espanol : Conférence L’endométriose, au-delà de la pilule
L’événement Conférence L’endométriose, au-delà de la pilule Saint-Martin-des-Combes a été mis à jour le 2025-09-19 par Vallée de l’Isle en Périgord