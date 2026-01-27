Conférence L’Energie est notre avenir, Socialison la ! Salle visioconférence Barbezieux-Saint-Hilaire

Conférence L’Energie est notre avenir, Socialison la !

Salle visioconférence Château de Barbezieux Barbezieux-Saint-Hilaire Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 20:30:00

fin : 2026-02-26

Date(s) :

2026-02-26

Face au changement climatique la nécessité de sortir des énergies fossiles va entraîner une production électrique de plus en plus importante. Conférence débat organisée par l’association Attac.

.

Salle visioconférence Château de Barbezieux Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine amicale.laique.barbezieux16@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence L’Energie est notre avenir, Socialison la !

In the face of climate change, the need to move away from fossil fuels will lead to increasingly significant electricity production. Conference and debate organised by the Attac association.

L’événement Conférence L’Energie est notre avenir, Socialison la ! Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de tourisme du Sud Charente