Conférence L’enfance de l’humanité Aix-Marseille Université Le Cube Aix-en-Provence

Qui étaient les enfants du Paléolithique supérieur ? Qui étaient les enfants qui vivaient lors de la dernière période glaciaire en Europe ? À quoi jouaient ils ? Par Pédro LIMA, Journaliste scientifique.

Quelle était leur place dans les groupes de chasseuses et chasseurs collecteurs nomades ? Comment apprenaient ils les gestes indispensables à leur survie, au sein de familles élargies ? Quels étaient le rôle et la place des mères, à quel âge avaient-elles leurs enfants et combien en avaient-elles ? En se basant sur les vestiges qui nous sont parvenus et les recherches les plus récentes, le conférencier fait renaître ces enfants de l’âge de glace et leurs relations familiales, longtemps oubliés de la science en préhistoire les outils qu’ils apprenaient à tailler, les figurines qu’ils manipulaient, les grottes qu’ils fréquentaient seuls ou en compagnie des adultes.

Entre -40 000 et -12 000 ans, on chemine à leurs côtés, de Chauvet à Lascaux et de campement en halte de chasse. On partage leurs joies, leurs rires, mais aussi leurs peurs face aux redoutables prédateurs carnivores. On découvre leur rôle dans la collecte de ressources, la chasse, la pêche et la préparation des repas. On apprend aussi que de nombreuses grottes fréquentées par des enfants au Paléolithique seront redécouvertes, des millénaires plus tard, par d’autres enfants et adolescents, curieux et intrépides… Comme un trait d’union à travers les âges .

Who were the children of the Upper Palaeolithic? Who were the children who lived in Europe during the last Ice Age? What did they play at? By Pédro LIMA, science journalist.

Wer waren die Kinder, die im Jungpaläolithikum lebten? Wer waren die Kinder, die während der letzten Eiszeit in Europa lebten? Was haben sie gespielt? Von Pédro LIMA, Wissenschaftsjournalist.

Chi erano i figli del Paleolitico superiore? Chi erano i bambini dell’ultima era glaciale in Europa? A cosa giocavano? Di Pédro LIMA, giornalista scientifico.

¿Quiénes eran los niños del Paleolítico Superior? ¿Quiénes eran los niños de la última Edad de Hielo en Europa? ¿A qué jugaban? Por Pédro LIMA, periodista científico.

