Informations pratiques

Granville

Conférence « L’enfant, l’adolescent et la chose publique »

CRNG 63 Boulevard des Amiraux Granvillais Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 18:30:00

fin : 2026-09-17 20:00:00

Date(s) :

2026-09-17

Conférence type table ronde sur le sujet suivant : L’enfant, l’adolescent et la chose publique .

CRNG 63 Boulevard des Amiraux Granvillais Granville 50400 Manche Normandie +33 6 84 16 33 87 yannlepennec40@gmail.com

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English : Conférence « L’enfant, l’adolescent et la chose publique »

L’événement Conférence « L’enfant, l’adolescent et la chose publique » Granville a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Granville Terre et Mer