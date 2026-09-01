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Conférence « L’enfant, l’adolescent et la chose publique » CRNG Granville

jeudi 17 septembre 2026 · CRNG · Granville

Conférence « L’enfant, l’adolescent et la chose publique » CRNG Granville

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
CRNG
Adresse
63 Boulevard des Amiraux Granvillais
Ville
50400 Granville
Département
Manche
Tarif

Granville

Conférence « L’enfant, l’adolescent et la chose publique »

CRNG 63 Boulevard des Amiraux Granvillais Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 18:30:00
fin : 2026-09-17 20:00:00

Date(s) :
2026-09-17

Conférence type table ronde sur le sujet suivant : L’enfant, l’adolescent et la chose publique   .

CRNG 63 Boulevard des Amiraux Granvillais Granville 50400 Manche Normandie +33 6 84 16 33 87  yannlepennec40@gmail.com

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English : Conférence « L’enfant, l’adolescent et la chose publique »

L’événement Conférence « L’enfant, l’adolescent et la chose publique » Granville a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Granville Terre et Mer

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