Conférence « L’enfant, l’adolescent et la chose publique » CRNG Granville
jeudi 17 septembre 2026 · CRNG · Granville
Informations pratiques
Granville
Conférence « L’enfant, l’adolescent et la chose publique »
CRNG 63 Boulevard des Amiraux Granvillais Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 18:30:00
fin : 2026-09-17 20:00:00
Date(s) :
2026-09-17
Conférence type table ronde sur le sujet suivant : L’enfant, l’adolescent et la chose publique .
CRNG 63 Boulevard des Amiraux Granvillais Granville 50400 Manche Normandie +33 6 84 16 33 87 yannlepennec40@gmail.com
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English : Conférence « L’enfant, l’adolescent et la chose publique »
L’événement Conférence « L’enfant, l’adolescent et la chose publique » Granville a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Granville Terre et Mer
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