Conférence L'enrichissement des collections du MahG Musée d'art moderne Richard Anacréon Granville vendredi 7 novembre 2025.

Musée d’art moderne Richard Anacréon 84 Rue Notre Dame Granville Manche

Début : 2025-11-07 18:00:00

fin : 2025-11-07 19:00:00

2025-11-07

Pour la dernière conférence de la saison 2025, les équipes des musées de Granville s’intéressent aux dernières grandes acquisitions du Musée d’art et d’histoire et clôturent par la même occasion le cycle d’exposition Bons Baisers de Granville.

Qu’ils s’agissent de dons, d’achat en vente aux enchères ou de gré à gré, l’entrée d’un objet dans les collections municipales d’un Musée de France est soumis à divers critères et différentes étapes afin notamment d’obtenir l’accord et le financement de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC).

Après avoir présenté ces aspects législatifs, en regard de la loi musées de 2002, Alexandra Jalaber, responsable scientifique du Musée d’art et d’histoire, présentera les acquisitions ayant fait date dans l’histoire des collections du MahG fonds historique, dons réguliers retraçant l’histoire de la ville ou d’un illustre personnage, achats d’importance complétant la connaissance d’un artiste local, enrichissement perpétuel, acquisition dans le cadre d’une exposition, mais aussi critères de sélection qui peuvent conduire à un refus. Le public est initié aux questionnements quotidiens des équipes pour constituer et enrichir la collection d’un musée de France.

Pour découvrir ces pièces exceptionnelles et l’histoire de leur entrée dans les collections, les participants sont invités à réserver leur place au 02 33 51 02 94 (gratuit, places limitées). La conférence L’enrichissement des collections du MahG, dons et achats au service du territoire a lieu le vendredi 7 novembre à 18h au MamRA.

Gratuit, sur réservation au 02 33 51 02 94 .

Musée d'art moderne Richard Anacréon 84 Rue Notre Dame Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 51 02 94

English : Conférence L’enrichissement des collections du MahG

