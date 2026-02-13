Conférence Léo Marchutz, Spiritualité et Modernisme 37 bis boulevard Aristide Briand Aix-en-Provence

Conférence Léo Marchutz, Spiritualité et Modernisme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Une conférence animée par Denis Coutagne et Antony Marchutz.

Léo Marchutz est un artiste d’une particulière originalité, car il allie le créateur, le théoricien de l’art et le pédagogue. Il est de plus un important médiateur culturel franco-allemand et une personne dont la biographie porte les traits oppressants de la première moitié du XXème siècle.

Issu d’une famille juive aisée de Nuremberg, il s’intéresse très tôt à Cézanne et passe, dès les années 1920, de longues périodes en Provence, sur les traces de Cézanne, devenant ainsi une figure centrale de la réception internationale du maître d’Aix. Dans le sillage de la prise de pouvoir par le national-socialisme, il reste dans le sud de la France, en tant qu’exilé et persécuté. Il s’installe définitivement à Aix-en-Provence après la guerre, où il réalisera la plus grande partie de son œuvre. En 1972, il fonde à Aix une école pour l’enseignement des arts visuels. .

A conference hosted by Denis Coutagne and Antony Marchutz.

