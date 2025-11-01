Conférence Léonard de Vinci et l’esprit féminin Sibiril
Conférence Léonard de Vinci et l’esprit féminin Sibiril samedi 1 novembre 2025.
Conférence Léonard de Vinci et l’esprit féminin
Château de Kérouzéré Sibiril Finistère
Début : 2025-11-01 18:30:00
fin : 2025-11-01
2025-11-01
Première partie (30 min env.) Léonard de Vinci et l’art de la table Par Jean-Christophe Hubert, commissaire de l’exposition.
Seconde partie (1h environ) Léonard de Vinci et l’esprit féminin Par Stefania Tullio Cataldo, docteure en Histoire de l’art.
Réservation conseillée. .
Château de Kérouzéré Sibiril 29250 Finistère Bretagne +33 6 73 71 85 92
