Conférence Léonard de Vinci et l’esprit féminin Sibiril

Conférence Léonard de Vinci et l’esprit féminin

Château de Kérouzéré Sibiril Finistère

Début : 2025-11-01 18:30:00

fin : 2025-11-01

2025-11-01

Première partie (30 min env.) Léonard de Vinci et l’art de la table Par Jean-Christophe Hubert, commissaire de l’exposition.

Seconde partie (1h environ) Léonard de Vinci et l’esprit féminin Par Stefania Tullio Cataldo, docteure en Histoire de l’art.

Réservation conseillée. .

Château de Kérouzéré Sibiril 29250 Finistère Bretagne +33 6 73 71 85 92

