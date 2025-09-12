CONFERENCE: LÉONARD DE VINCI, GÉNIE DE LA RENAISSANCE Rivesaltes
CONFERENCE: LÉONARD DE VINCI, GÉNIE DE LA RENAISSANCE
7 Rue de la République Rivesaltes Pyrénées-Orientales
Début : 2026-03-27 18:00:00
2026-03-27
Conférence présentée par Haywon Forgione, conférencière en histoire de l’art
7 Rue de la République Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 64 04 04 palaisdesfetes@rivesaltes.fr
English :
Lecture presented by Haywon Forgione, art history lecturer
German :
Vortrag präsentiert von Haywon Forgione, Referentin für Kunstgeschichte
Italiano :
Conferenza presentata da Haywon Forgione, docente di storia dell’arte
Espanol :
Conferencia a cargo de Haywon Forgione, profesora de Historia del Arte
