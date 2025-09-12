CONFERENCE: LÉONARD DE VINCI, GÉNIE DE LA RENAISSANCE Rivesaltes

CONFERENCE: LÉONARD DE VINCI, GÉNIE DE LA RENAISSANCE Rivesaltes vendredi 27 mars 2026.

CONFERENCE: LÉONARD DE VINCI, GÉNIE DE LA RENAISSANCE

7 Rue de la République Rivesaltes Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 18:00:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Conférence présentée par Haywon Forgione, conférencière en histoire de l’art

.

7 Rue de la République Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 64 04 04 palaisdesfetes@rivesaltes.fr

English :

Lecture presented by Haywon Forgione, art history lecturer

German :

Vortrag präsentiert von Haywon Forgione, Referentin für Kunstgeschichte

Italiano :

Conferenza presentata da Haywon Forgione, docente di storia dell’arte

Espanol :

Conferencia a cargo de Haywon Forgione, profesora de Historia del Arte

L’événement CONFERENCE: LÉONARD DE VINCI, GÉNIE DE LA RENAISSANCE Rivesaltes a été mis à jour le 2025-09-12 par BIT DE RIVESALTES