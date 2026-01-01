Conférence Léonard de Vinci Salle des fêtes Grignan
Conférence Léonard de Vinci Salle des fêtes Grignan lundi 26 janvier 2026.
Conférence Léonard de Vinci
Salle des fêtes Salle baron Salamon Grignan Drôme
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-26 19:30:00
fin : 2026-01-26
Date(s) :
2026-01-26
Extraordinaire Léonard de Vinci ! Peintre et génie, il fascine encore de nos jours. La conférence sera illustrée par un diaporama.
.
Salle des fêtes Salle baron Salamon Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 90 75 71 planeteguides@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Leonardo da Vinci is extraordinary! A painter and a genius, he continues to fascinate to this day. The lecture will be illustrated by a slide show.
L’événement Conférence Léonard de Vinci Grignan a été mis à jour le 2026-01-22 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes