Conférence Léonard de Vinci Salle des fêtes Grignan

Conférence Léonard de Vinci

Salle des fêtes Salle baron Salamon Grignan Drôme

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-26 19:30:00

fin : 2026-01-26

Date(s) :

2026-01-26

Extraordinaire Léonard de Vinci ! Peintre et génie, il fascine encore de nos jours. La conférence sera illustrée par un diaporama.

Salle des fêtes Salle baron Salamon Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 90 75 71 planeteguides@gmail.com

English :

Leonardo da Vinci is extraordinary! A painter and a genius, he continues to fascinate to this day. The lecture will be illustrated by a slide show.

