Pavant

Conférence L’Épopée de la Machine à Vapeur

Pavant Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 15:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Plongez au cœur de la Révolution industrielle avec la conférence L’Épopée de la Machine à Vapeur , animée par Bernard Ricard, maître formateur de l’Éducation Nationale et conférencier passionné.

Au fil de cette première partie consacrée à la Révolution industrielle, découvrez comment la machine à vapeur a bouleversé les transports, l’industrie et la société moderne. Une conférence captivante pour mieux comprendre les grandes innovations qui ont transformé le monde au XIXe siècle.

Samedi 7 juin à 15 h

Lieu Pigeonnier de la cour de la ferme 1er étage, à Pavant

⚠️ Places limitées réservation obligatoire

Réservations cultureetpatrimoine.pavant@gmail.com

Un rendez-vous culturel passionnant proposé dans le cadre d’un cycle de conférences en deux parties.

Plongez au cœur de la Révolution industrielle avec la conférence L’Épopée de la Machine à Vapeur , animée par Bernard Ricard, maître formateur de l’Éducation Nationale et conférencier passionné.

Au fil de cette première partie consacrée à la Révolution industrielle, découvrez comment la machine à vapeur a bouleversé les transports, l’industrie et la société moderne. Une conférence captivante pour mieux comprendre les grandes innovations qui ont transformé le monde au XIXe siècle.

Samedi 7 juin à 15 h

Lieu Pigeonnier de la cour de la ferme 1er étage, à Pavant

⚠️ Places limitées réservation obligatoire

Réservations cultureetpatrimoine.pavant@gmail.com

Un rendez-vous culturel passionnant proposé dans le cadre d’un cycle de conférences en deux parties. .

Pavant 02310 Aisne Hauts-de-France cultureetpatrimoine.pavant@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Plunge into the heart of the Industrial Revolution with the lecture L’Épopée de la Machine à Vapeur , hosted by Bernard Ricard, master trainer for the French Ministry of Education and passionate lecturer.

In the first part, dedicated to the Industrial Revolution, discover how the steam engine revolutionized transport, industry and modern society. A captivating lecture to help you better understand the great innovations that transformed the world in the 19th century.

? Saturday June 7 at 3pm

? Location: Pigeonnier de la cour de la ferme ? 1st floor, Pavant

?? Places limited ? booking essential

? Reservations: cultureetpatrimoine.pavant@gmail.com

An exciting cultural event in a two-part lecture series.

L’événement Conférence L’Épopée de la Machine à Vapeur Pavant a été mis à jour le 2026-05-20 par Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne