Conférence L’équilibre des forces les quais portuaires face aux géants des mers MuMa Musée d’art moderne André Malraux Le Havre

Conférence L’équilibre des forces les quais portuaires face aux géants des mers

MuMa Musée d'art moderne André Malraux 2 Boulevard Clemenceau Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-09-26

2025-09-26

Accoster un méga porte-conteneurs, c’est avant tout une question d’équilibre. En première ligne face à ces géants des mers, les quais portuaires doivent absorber des efforts considérables accostage, amarrage, poussées sur les structures…

Au MuMa, Benoît Seidlitz, directeur de la maîtrise d’oeuvre et de l’ingénierie d’HAROPA Port, vous propose une réflexion sur les coulisses techniques de ces infrastructures. Cette séquence abordera les principales typologies de quais et les méthodes de calculs employées pour garantir leur stabilité. Elle explorera aussi les solutions d’ingénierie mises en œuvre pour faire face aux contraintes imposées par les navires modernes.

À travers un éventail d’équipements défenses, systèmes d’amarrage innovants tel que le Shore Tension System cette rencontre montrera comment l’ingénierie portuaire s’efforce de préserver l’équilibre entre ces géants des mers et la stabilité des quais.

Intervenants Benoît Seidlitz (HAROPA Port), Arnaud Prigent (Université Le Havre Normandie)

En partenariat avec HAROPA Port et le LH Port Center

Réalisé dans le cadre de l‘événement scientifique « Sur les épaules des géants ».

Tout public Durée 1h

Sur réservation .

MuMa Musée d’art moderne André Malraux 2 Boulevard Clemenceau Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

English : Conférence L’équilibre des forces les quais portuaires face aux géants des mers

