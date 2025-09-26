Conférence L’équilibre précaire des continents Bibliothèque Universitaire Le Havre Normandie Le Havre

Bibliothèque Universitaire Le Havre Normandie 25 Rue Philippe Lebon Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-09-26 15:15:00

Les continents que nous connaissons aujourd’hui semblent immuables… et pourtant, ils mènent une existence bien plus mouvementée qu’on ne l’imagine. Ils se déplacent, se heurtent, se déchirent, et portent les traces visibles de ces bouleversements à grande échelle.

Cette conférence invite à un voyage dans le temps et à la surface de la Terre pour découvrir comment les continents naissent, disparaissent, et renaissent sans cesse. Un monde en perpétuel mouvement, fragile et fascinant.

Animé par Mathieu Grousson (CNRS)

Intervenant Claude Jaupart (Académie des sciences, médaille d’argent CNRS 1995)

Réalisé dans le cadre de l‘événement scientifique « Sur les épaules des géants ».

À partir de 14 ans Durée 1h

Sur réservation .

