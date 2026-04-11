Conférence l’ère industrielle du bassin Montluçonnais Place Jean Dormoy Montluçon

Montluçon

Conférence l’ère industrielle du bassin Montluçonnais

Place Jean Dormoy Eglise Saint Paul Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 15:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Conférence sur l’ère industrielle du bassin Montluçonnais, présentée par Daniel Moulinet, prêtre, auteur et docteur en théologie.

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Place Jean Dormoy Eglise Saint Paul Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 14 91 00

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English :

Conference on the industrial era in the Montluçonnais basin, presented by Daniel Moulinet, priest, author and doctor of theology.

L’événement Conférence l’ère industrielle du bassin Montluçonnais Montluçon a été mis à jour le 2026-04-07 par Montluçon Tourisme