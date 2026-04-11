Conférence l’ère industrielle du bassin Montluçonnais Place Jean Dormoy Montluçon
Conférence l’ère industrielle du bassin Montluçonnais Place Jean Dormoy Montluçon samedi 18 avril 2026.
Montluçon
Conférence l’ère industrielle du bassin Montluçonnais
Place Jean Dormoy Eglise Saint Paul Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 15:00:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Conférence sur l’ère industrielle du bassin Montluçonnais, présentée par Daniel Moulinet, prêtre, auteur et docteur en théologie.
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Place Jean Dormoy Eglise Saint Paul Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 14 91 00
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English :
Conference on the industrial era in the Montluçonnais basin, presented by Daniel Moulinet, priest, author and doctor of theology.
L’événement Conférence l’ère industrielle du bassin Montluçonnais Montluçon a été mis à jour le 2026-04-07 par Montluçon Tourisme
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