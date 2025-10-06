Conférence Les 10 clés d’un ventre heureux ! Semaine Bleue Espace Culturel et de Congrès Beauséjour Châtelaillon-Plage

Conférence Les 10 clés d’un ventre heureux ! Semaine Bleue Espace Culturel et de Congrès Beauséjour Châtelaillon-Plage lundi 6 octobre 2025.

Conférence Les 10 clés d’un ventre heureux ! Semaine Bleue

Espace Culturel et de Congrès Beauséjour 51, boulevard de la République Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-06 10:00:00

fin : 2025-10-06 11:30:00

Date(s) :

2025-10-06

Dans le cadre de la Semaine Bleue, venez profiter de conseils bien-être à l’espace Beauséjour de Châtelaillon-Plage. Lundi 6 octobre, de 10h à 11h30, conférence gratuite « Les 10 clés d’un ventre heureux ! »

.

Espace Culturel et de Congrès Beauséjour 51, boulevard de la République Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 30 49 72

English :

As part of Blue Week, come and enjoy wellness tips at the Beauséjour space in Châtelaillon-Plage. Monday, October 6, from 10 a.m. to 11:30 a.m., free conference « The 10 keys to a happy belly! »

German :

Kommen Sie im Rahmen der Blauen Woche und genießen Sie Wellness-Tipps im Beauséjour-Bereich in Châtelaillon-Plage. Montag, 6. Oktober, von 10 bis 11:30 Uhr, kostenlose Konferenz „Die 10 Schlüssel zu einem glücklichen Bauch!“

Italiano :

Nell’ambito della Semaine Bleue (Settimana Blu), venite ad approfittare dei consigli sul benessere all’Espace Beauséjour di Châtelaillon-Plage. Lunedì 6 ottobre, dalle 10 alle 11.30, conferenza gratuita « Le 10 chiavi per una pancia felice! »

Espanol :

Como parte de la Semana Azul, venga a disfrutar de consejos de bienestar en el espacio Beauséjour en Châtelaillon-Plage. Lunes 6 de octubre, de 10:00 a 11:30 h, conferencia gratuita: « ¡Las 10 claves para un vientre sano! »

L’événement Conférence Les 10 clés d’un ventre heureux ! Semaine Bleue Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2025-09-09 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage