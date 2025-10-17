Conférence Les 100 ans de l’Art Déco (1925-2025) Montcuq-en-Quercy-Blanc

Conférence Les 100 ans de l’Art Déco (1925-2025) Montcuq-en-Quercy-Blanc vendredi 17 octobre 2025.

Conférence Les 100 ans de l’Art Déco (1925-2025)

Place de la Halle aux Grains Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 18:30:00

fin : 2025-10-17

Date(s) :

2025-10-17

Conférence à la Médiathèque intercommunale de Montcuq.

Geneviève Furnémont, historienne de l’art et autrice de « Toulouse Art Déco » (Terrefort-2021), retrace l’histoire de ce courant artistique à l’occasion de son centenaire (1925-2025)

Conférence à la Médiathèque intercommunale de Montcuq.

Geneviève Furnémont, historienne de l’art et autrice de « Toulouse Art Déco » (Terrefort-2021), retrace l’histoire de ce courant artistique à l’occasion de son centenaire (1925-2025).

Événement culturel ouvert à tous. .

Place de la Halle aux Grains Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 5 65 20 34 37

English :

Conference at the Médiathèque intercommunale in Montcuq.

Geneviève Furnémont, art historian and author of « Toulouse Art Déco » (Terrefort-2021), traces the history of this artistic movement on the occasion of its centenary (1925-2025)

German :

Vortrag in der interkommunalen Mediathek von Montcuq.

Geneviève Furnémont, Kunsthistorikerin und Autorin von « Toulouse Art Déco » (Terrefort-2021), zeichnet die Geschichte dieser Kunstrichtung anlässlich ihres 100-jährigen Jubiläums (1925-2025) nach

Italiano :

Conferenza presso la Mediateca Intercomunale di Montcuq.

Geneviève Furnémont, storica dell’arte e autrice di « Toulouse Art Déco » (Terrefort-2021), ripercorre la storia di questo movimento artistico in occasione del suo centenario (1925-2025)

Espanol :

Conferencia en la Mediateca Intercomunal de Montcuq.

Geneviève Furnémont, historiadora del arte y autora de « Toulouse Art Déco » (Terrefort-2021), recorre la historia de este movimiento artístico con motivo de su centenario (1925-2025)

L’événement Conférence Les 100 ans de l’Art Déco (1925-2025) Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2025-09-23 par OT Cahors Vallée du Lot