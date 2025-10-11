Conférence Les 1000 ans de La Ferté-Bernard Montmirail

Salle des fêtes Montmirail Sarthe

Début : 2025-10-11 17:00:00

fin : 2025-10-11 18:30:00

2025-10-11

Par M. Jean Sicart, président de la Société du Pays Fertois. Née comme forteresse au cœur d’un marais dans les premiers temps du XIe siècle dans une période médiévale troublée et dangereuse, La Ferté-Bernard s’impose comme seigneurie frontalière et tardivement comme ville à partir du XIVe siècle. Elle fait alors preuve d’un dynamisme militaire, marchand et urbain, construisant ses plus impressionnants monuments, ses halles et son église Notre-Dame-des-Marais. Elle traverse les siècles suivants, parfois au cœur de l’histoire. Depuis 1945, notre petite Venise de l’Ouest a repris son essor à travers des aménagements tant urbains qu’économiques, transformant son paysage mais démontrant toujours ce dynamisme qui la caractérise. .

Salle des fêtes Montmirail 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 6 16 31 19 05

