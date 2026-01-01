Conférence Les 4 saisons ou l’expression du temps qui passe à Vitré Vitré

Conférence Les 4 saisons ou l’expression du temps qui passe à Vitré

Début : 2026-01-21 19:30:00

Dans le cadre du cycle de conférences L’idée du 4 , l’École d’arts plastiques de Vitré Communauté propose une deuxième conférence Les 4 saisons ou l’expression du temps qui passe .

Depuis toujours, les artistes observent et interprètent les transformations de la nature. Le rythme des saisons structure notre perception du temps et constitue un thème majeur de l’histoire de l’art. De l’Antiquité à l’art moderne, les quatre saisons ont inspiré de nombreuses œuvres, à la fois symboliques et sensibles.

Cette conférence invite à découvrir comment les artistes ont représenté le passage du temps à travers les saisons, en mettant en relation les cycles naturels et la pratique artistique. Elle explore également les liens entre les quatre éléments constitutifs de notre monde la terre, l’eau, l’air et le feu ou la lumière et les matériaux utilisés par les artistes pigments, matières, couleurs, lumière et espace.

Bruno Dufour-Coppolani proposera une lecture accessible et sensible, permettant de mieux comprendre comment les saisons deviennent un langage visuel pour exprimer le temps qui s’écoule, la transformation du monde et notre rapport à la nature.

Gratuit.

Lieu École d’Arts Plastiques, 6 rue de Verdun (4ème étage Atelier Madiot), 35500 Vitré. .

6 Rue de Verdun Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne

