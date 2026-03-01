Conférence Les 80 ans de la Sécurité Sociale Histoire et perspectives Place de l’église Saint-Pierre-sur-Erve

Conférence Les 80 ans de la Sécurité Sociale Histoire et perspectives

Place de l’église Bistrot associatif Saint-Pierre-sur-Erve Mayenne

Début : 2026-03-14 19:00:00

fin : 2026-03-14 20:30:00

2026-03-14

La Sécurité Sociale Ils se sont battus pour la créer, on se battra pour la garder

80 ans après sa création, la Sécurité Sociale est attaquée de toutes parts. Après un rappel historique nous ferons le point sur la situation actuelle.

Organisé par l’association In Vivo Au sein du vivant . .

Place de l’église Bistrot associatif Saint-Pierre-sur-Erve 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 6 98 84 21 21 invivo53@free.fr

Social Security: They fought to create it, we’ll fight to keep it

