Conférence « Les abbayes cisterciennes » JEP 2025

Salle des Fêtes Saint-André-les-Vergers Aube

Gratuit

Début : 2025-09-20 17:30:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Conférence Les abbayes cisterciennes

Samedi 17h30 (durée 1h)



Organisée par l’association Tempus Edax Rerum .

Salle des Fêtes Saint-André-les-Vergers 10120 Aube Grand Est +33 3 52 79 10 94 martensmarietherese@gmail.com

