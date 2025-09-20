Conférence « Les abbayes cisterciennes » JEP 2025 Saint-André-les-Vergers
Conférence « Les abbayes cisterciennes » JEP 2025
Salle des Fêtes Saint-André-les-Vergers Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Conférence Les abbayes cisterciennes
Samedi 17h30 (durée 1h)
Organisée par l’association Tempus Edax Rerum .
Salle des Fêtes Saint-André-les-Vergers 10120 Aube Grand Est +33 3 52 79 10 94 martensmarietherese@gmail.com
