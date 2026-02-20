Conférence Les abbés de l’Épau à travers l’histoire Route de Changé Yvré-l’Évêque

Conférence Les abbés de l’Épau à travers l’histoire

Conférence dans le cadre du cycle de conférences de l’Abbaye Royale de l’Epau

Plongez au cœur de l’histoire médiévale avec la conférence Les abbés de l’Épau à travers l’histoire , animée par Ghislain Baury, maître de conférence en histoire médiévale à l’Université du Mans, et Haude Morvan, maître de conférence en histoire de l’art médiéval. Comme dans tout monastère, l’abbé de l’Épau dirigeait la communauté monastique et représentait son institution à l’extérieur de l’abbaye, auprès du Chapitre Général annuel de Cîteaux, du pape et des souverains laïcs. Cette conférence permettra de découvrir les recherches en cours, en histoire et en histoire de l’art sur l’administration de ces abbés, leurs profils et parcours personnels et la manière dont ils ont été commémorés après leur décès au sein de l’abbaye. Un rendez-vous incontournable pour tous les passionnés d’histoire médiévale et de patrimoine religieux, désireux de mieux comprendre les figures marquantes de l’abbaye de l’Épau et leur héritage. .

