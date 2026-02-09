Conférence les abeilles sauvages Cussac
Conférence les abeilles sauvages Cussac mercredi 18 février 2026.
Conférence les abeilles sauvages
Chapiteau de la Fontanelle Cussac Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
La conférence sur les abeilles sauvages sera présentée par Audric Le Meytour de l’Office Français de la Biodiversité, avec une projection de 3 courtes vidéos sur le sujet. Les spectateurs qui le souhaitent pourront acheter une place pour le film Le Chant des forêts qui sera diffusée suite à la conférence. .
English : Conférence les abeilles sauvages
