Conférence les abeilles sauvages Cussac

Conférence les abeilles sauvages

Chapiteau de la Fontanelle Cussac Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-18

2026-02-18

La conférence sur les abeilles sauvages sera présentée par Audric Le Meytour de l’Office Français de la Biodiversité, avec une projection de 3 courtes vidéos sur le sujet. Les spectateurs qui le souhaitent pourront acheter une place pour le film Le Chant des forêts qui sera diffusée suite à la conférence. .

Chapiteau de la Fontanelle Cussac 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 70 94 35

English : Conférence les abeilles sauvages

