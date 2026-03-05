Conférence Les actus du service Patrimoine et Inventaire

Auditorium Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Tout public

Le service Patrimoine et Inventaire poursuit avec enthousiasme sa mission réécrire l’histoire de la cité en croisant l’étude du bâti, les recherches archivistiques et la dendrochronologie. Entrez dans les coulisses des édifices emblématiques de Langres grâce à des prélèvements de bois ayant permis d’obtenir de nouvelles datations pour le moins surprenantes.

À l’issue de cette conférence, une révélation vous attend l’un de ces bâtiments est désormais reconnu comme la maison la plus ancienne de la ville !

Le service s’est également attaqué au patrimoine fortifié, avec l’étude de la tour Saint-Didier, et a obtenu des résultats pour le moins inattendus. La Maison du four du chapitre, la Maison des associations de la ruelle de la Trésorerie, la Maison à pan de bois de la rue Lhuillier, et d’autres encore, seront au programme de ce nouveau millésime.

De quoi combler les amateurs de patrimoine et les amoureux de leur ville !

Vous pensiez connaître Langres ?

Sans réservation

Gratuit .

Auditorium Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 84 33 07 patrimoine-inventaire@langres.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Conférence Les actus du service Patrimoine et Inventaire Langres a été mis à jour le 2026-03-03 par Antenne du Pays de Langres