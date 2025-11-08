Conférence Les affichistes Thionville

Conférence Les affichistes Thionville samedi 8 novembre 2025.

Conférence Les affichistes

Place Anne Grommerch Thionville Moselle

Début : Samedi Samedi 2025-11-08 14:30:00

fin : 2025-11-08 16:00:00

2025-11-08

Conférence proposée par le Centre Jacques Brel dans le cadre de l’exposition Dans la rue .

La conférence est animée par Catherine Koenig, conférencière nationale.

Uniquement sur réservation

Les murs des villes des années soixante étaient recouverts de nombreuses affiches posées librement. De jour en jour, les affiches se superposaient, se transformaient, étaient déchirées.

Les Affichistes, membres du Nouveau Réalisme se sont intéressés à ces murs d’affiches qui rendaient visibles les mutations en cours. Raymond Hains, Jacques Villéglé, Mimo Rotella, François Dufrêne, ont collecté et décollé les murs d’affiches. Leurs oeuvres sont comme des pelures de la ville, la peau qui nous montrent des vestiges épars de pin-up, de tracts politiques et de publicités pour les arts ménagers.

C’est toute une société qui resurgit la société des années soixante entre les années de croissance économique et les tensions des guerres de décolonisation.Tout public

Place Anne Grommerch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 56 12 43 contact@centre-jacques-brel.com

English :

Conference organized by the Centre Jacques Brel as part of the Dans la rue exhibition.

The talk is given by Catherine Koenig, national lecturer.

By reservation only

In the 1960s, city walls were covered with a vast number of posters. From day to day, posters were superimposed, transformed and torn.

The Affichistes, members of the Nouveau Réalisme movement, took an interest in these poster walls, which made visible the mutations underway. Raymond Hains, Jacques Villéglé, Mimo Rotella and François Dufrêne collected and peeled off poster walls. Their works are like peelings of the city, the skin showing us scattered remnants of pin-ups, political leaflets and household art ads.

It’s a whole society that resurfaces: the society of the sixties, between the years of economic growth and the tensions of the wars of decolonization.

German :

Vom Centre Jacques Brel im Rahmen der Ausstellung Dans la rue angebotene Konferenz.

Die Konferenz wird von Catherine Koenig, Conférencière nationale, geleitet.

Nur mit Reservierung

Die Wände der Städte in den 1960er Jahren waren mit zahlreichen frei aufgestellten Plakaten bedeckt. Von Tag zu Tag überlagerten sich die Plakate, verwandelten sich und wurden zerrissen.

Die Affichisten, Mitglieder des Nouveau Réalisme, interessierten sich für diese Plakatwände, die die laufenden Veränderungen sichtbar machten. Raymond Hains, Jacques Villéglé, Mimo Rotella und François Dufrêne sammelten und lösten die Plakatwände ab. Ihre Werke sind wie die Haut der Stadt, die Haut, die uns die verstreuten Überreste von Pin-up-Girls, politischen Flugblättern und Werbungen für Haushaltswaren zeigt.

Es ist eine ganze Gesellschaft, die wieder zum Vorschein kommt: die Gesellschaft der 1960er Jahre zwischen den Jahren des Wirtschaftswachstums und den Spannungen der Entkolonialisierungskriege.

Italiano :

Conferenza organizzata dal Centre Jacques Brel nell’ambito della mostra Dans la rue .

La conferenza sarà tenuta da Catherine Koenig, docente nazionale.

Solo su prenotazione

Negli anni ’60 i muri delle città erano ricoperti di manifesti affissi liberamente. Di giorno in giorno, i manifesti venivano sovrapposti, trasformati e strappati.

Gli Affichistes, membri del movimento Nouveau Réalisme, si interessarono a questi muri di manifesti, che rendevano visibili i cambiamenti in corso. Raymond Hains, Jacques Villéglé, Mimo Rotella e François Dufrêne hanno raccolto manifesti e li hanno strappati. Le loro opere sono come bucce di città, la pelle che ci mostra resti sparsi di pin-up, volantini politici e pubblicità di articoli per la casa.

È un’intera società che riemerge: quella degli anni Sessanta, tra gli anni della crescita economica e le tensioni delle guerre di decolonizzazione.

Espanol :

Conferencia organizada por el Centro Jacques Brel en el marco de la exposición Dans la rue .

La conferencia correrá a cargo de Catherine Koenig, conferenciante nacional.

Sólo con reserva previa

En los años 60, las paredes de las ciudades estaban cubiertas de carteles que se pegaban libremente. De un día para otro, los carteles se superponían, se transformaban y se rasgaban.

Los Affichistes, miembros del movimiento Nouveau Réalisme, se interesaron por estos muros de carteles, que hacían visibles los cambios que se estaban produciendo. Raymond Hains, Jacques Villéglé, Mimo Rotella y François Dufrêne coleccionaban carteles y los arrancaban. Sus obras son como peladuras de la ciudad, la piel que nos muestra restos dispersos de pin-ups, folletos políticos y anuncios de artículos para el hogar.

Es toda una sociedad la que resurge: la de los años sesenta, entre los años de crecimiento económico y las tensiones de las guerras de descolonización.

