Conférence Les âges de la vie Histoire des traditions populaires Salle polyvalente La Chapelaude

Conférence Les âges de la vie Histoire des traditions populaires

Salle polyvalente Place du 8 mai 1945 La Chapelaude Allier

Début : 2026-02-01 15:00:00
Venez découvrir la conférence
Les âges de la vie Histoire des traditions populaires
animée par Arlette et Alain Chouzenoux.
Salle polyvalente Place du 8 mai 1945 La Chapelaude 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 06 47 18 

Come and discover the conference
The ages of life? A history of popular traditions
hosted by Arlette and Alain Chouzenoux.

