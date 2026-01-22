Conférence Les âges de la vie Histoire des traditions populaires Salle polyvalente La Chapelaude
Conférence Les âges de la vie Histoire des traditions populaires Salle polyvalente La Chapelaude dimanche 1 février 2026.
Conférence Les âges de la vie Histoire des traditions populaires
Salle polyvalente Place du 8 mai 1945 La Chapelaude Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01 15:00:00
fin : 2026-02-01
Date(s) :
2026-02-01
Venez découvrir la conférence
Les âges de la vie Histoire des traditions populaires
animée par Arlette et Alain Chouzenoux.
.
Salle polyvalente Place du 8 mai 1945 La Chapelaude 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 06 47 18
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and discover the conference
The ages of life? A history of popular traditions
hosted by Arlette and Alain Chouzenoux.
L’événement Conférence Les âges de la vie Histoire des traditions populaires La Chapelaude a été mis à jour le 2026-01-22 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ