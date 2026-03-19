CONFERENCE – Les agrumes d’extérieur Amphithéatre du Campus the Land Rennes Dimanche 22 mars, 10h00 Ille-et-Vilaine

Tarif plein: 8€; Gratuit pour les adhérents de l’association SH35

Bruno MONCHATRE, pépiniériste spécialisé dans les agrumes viendra nous partager sa passion et nous partager quelques secrets sur la culture des agrumes en Bretagne.

Longtemps réduit en clin d’œil à l’Italie, au citronnier dans son pot, hivernant en véranda et à quelques exceptions en jardins de villes portuaires confirmant la règle, l’agrume sort désormais de son bocal ! Cela devient une contrepartie positive au réchauffement climatique et à la mondialisation. Pour leur exotisme accessible, les saveurs originales de leurs fruits, leur caractère ornemental affirmé et désormais leur disponibilité, les agrumes sont à la mode.

La Bretagne, par son climat océanique, doux, est favorable à la culture des agrumes en extérieur. Il convient néanmoins de bien les choisir et de leur prodiguer un environnement et des soins adaptés.

Conférence présentée par Bruno Monchâtre, de la jeune pépinière Aouravaloù, spécialisée en agrumes, cultive des agrumes sur Guingamp depuis une quinzaine d’année. Il a patiemment collecté plus de 350 de variétés, et multiplie par greffage les plus intéressantes.

Ouvert à toutes et à tous, sans inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-22T10:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-22T12:00:00.000+01:00

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02 99 50 90 00 contact@horticulture35.fr https://www.horticulture35.fr/

Amphithéatre du Campus the Land 39 rue Fernand Robert 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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