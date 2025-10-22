Conférence Les aires éducatives Apprendre à regarder et préserver le vivant Village de la Transat Café L’Or Le Havre

Conférence Les aires éducatives Apprendre à regarder et préserver le vivant

Village de la Transat Café L’Or Quai des Antilles Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-10-22 10:30:00

fin : 2025-10-22 12:50:00

2025-10-22

À l’occasion de la Transat Café L’Or Le Havre Normandie, la Ville du Havre vous invite à une conférence consacrée aux aires éducatives.

Mercredi 22 octobre, petits et grands sont invités à participer à une conférence consacrée aux aires éducatives, dispositifs pédagogiques et citoyens qui associent les jeunes à la protection et à la connaissance du vivant.

Les aires éducatives constituent un outil concret de sensibilisation à la biodiversité, en impliquant élèves, enseignants et partenaires locaux dans la gestion d’espaces naturels. Cette conférence sera l’occasion de découvrir des initiatives locales et nationales, d’entendre des témoignages inspirants et d’échanger sur la transmission des savoirs pour préserver notre environnement.

Au programme

– Présentation du dispositif national des aires éducatives par l’Office français de la biodiversité.

– Témoignage des aires éducatives du Havre par le service Environnement et Transition écologique de la Ville.

– Retour d’expérience sur les bénéfices du dispositif par l’enseignante référente de l’aire marine éducative de la plage du Havre.

– Présentation de l’aire terrestre éducative sur un espace naturel restauré par Logeo Seine Estuaire.

– Diffusion d’une vidéo de présentation des aires éducatives de Martinique.

– Échanges et questions avec le public. .

Village de la Transat Café L’Or Quai des Antilles Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

