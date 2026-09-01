Informations pratiques

Chartres

Conférence « Les albums de famille, quelle(s) histoire(s) ! » – Journées Européennes du Patrimoine et Bicentenaire de la photographie

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 16:30:00

fin : 2026-09-19 18:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Une conférence-conversation autour des albums de famille par une passionnée de photographies anciennes.

Par Gwenola Furic, spécialiste de la restaturation et de la conservation du patrimoine photographique .

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

A talk and discussion about family photo albums led by a lover of old photographs.

L’événement Conférence « Les albums de famille, quelle(s) histoire(s) ! » – Journées Européennes du Patrimoine et Bicentenaire de la photographie Chartres a été mis à jour le 2026-09-11 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES