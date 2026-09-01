Conférence « Les albums de famille, quelle(s) histoire(s) ! » – Journées Européennes du Patrimoine et Bicentenaire de la photographie Chartres
samedi 19 septembre 2026 · Chartres
Informations pratiques
Chartres
Conférence « Les albums de famille, quelle(s) histoire(s) ! » – Journées Européennes du Patrimoine et Bicentenaire de la photographie
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 16:30:00
fin : 2026-09-19 18:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Une conférence-conversation autour des albums de famille par une passionnée de photographies anciennes.
Par Gwenola Furic, spécialiste de la restaturation et de la conservation du patrimoine photographique .
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
A talk and discussion about family photo albums led by a lover of old photographs.
L’événement Conférence « Les albums de famille, quelle(s) histoire(s) ! » – Journées Européennes du Patrimoine et Bicentenaire de la photographie Chartres a été mis à jour le 2026-09-11 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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