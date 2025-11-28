Conférence • Les algorithmes de recommandations, un enjeu collectif Médiathèque de Cusset Cusset

Médiathèque de Cusset 8 rue du Président Wilson Cusset Allier

Début : 2025-11-28 18:30:00

fin : 2025-11-28 20:00:00

2025-11-28

La Médiathèque départementale de l’Allier invite Jean-Lou Fourquet, vidéaste, enseignant et journaliste indépendant pour une conférence autour des algorithmes de recommandations.

English :

The Médiathèque départementale de l’Allier invites Jean-Lou Fourquet, videographer, teacher and independent journalist, to give a talk on recommendation algorithms.

German :

Die Mediathek des Departements Allier lädt Jean-Lou Fourquet, Videokünstler, Lehrer und freier Journalist, zu einem Vortrag über Empfehlungsalgorithmen ein.

Italiano :

La Médiathèque départementale de l’Allier ha invitato Jean-Lou Fourquet, videomaker, insegnante e giornalista freelance, a tenere una conferenza sugli algoritmi di raccomandazione.

Espanol :

La Médiathèque départementale de l’Allier ha invitado a Jean-Lou Fourquet, realizador de vídeos, profesor y periodista independiente, a dar una charla sobre algoritmos de recomendación.

