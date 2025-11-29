Conférence Les amateurs éclairés de jardins en Haute-Loire Musée Crozatier Le Puy-en-Velay

Conférence Les amateurs éclairés de jardins en Haute-Loire

Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Début : 2025-11-29 10:30:00

fin : 2025-11-29 12:00:00

2025-11-29

Les amateurs éclairés de jardins en Haute-Loire. Conférence par Christelle Brindel. Société académique du Puy-en-Velay et de la Haute-Loire.

sa43bibli@gmail.com

English:

Garden enthusiasts in the Haute-Loire. Lecture by Christelle Brindel. Société académique du Puy-en-Velay et de la Haute-Loire.

German:

Aufgeklärte Gartenliebhaber in der Haute-Loire. Vortrag von Christelle Brindel. Akademische Gesellschaft von Puy-en-Velay und der Haute-Loire.

Italiano:

Appassionati di giardini nella Haute-Loire. Conferenza di Christelle Brindel. Société académique du Puy-en-Velay et de la Haute-Loire.

Espanol:

Aficionados a la jardinería en el Alto Loira. Conferencia de Christelle Brindel. Sociedad Académica de Puy-en-Velay y Alto Loira.

