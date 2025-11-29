Conférence Les amateurs éclairés de jardins en Haute-Loire Musée Crozatier Le Puy-en-Velay
Conférence Les amateurs éclairés de jardins en Haute-Loire
Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Début : 2025-11-29 10:30:00
fin : 2025-11-29 12:00:00
2025-11-29
Les amateurs éclairés de jardins en Haute-Loire. Conférence par Christelle Brindel. Société académique du Puy-en-Velay et de la Haute-Loire.
Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes sa43bibli@gmail.com
English :
Garden enthusiasts in the Haute-Loire. Lecture by Christelle Brindel. Société académique du Puy-en-Velay et de la Haute-Loire.
German :
Aufgeklärte Gartenliebhaber in der Haute-Loire. Vortrag von Christelle Brindel. Akademische Gesellschaft von Puy-en-Velay und der Haute-Loire.
Italiano :
Appassionati di giardini nella Haute-Loire. Conferenza di Christelle Brindel. Société académique du Puy-en-Velay et de la Haute-Loire.
Espanol :
Aficionados a la jardinería en el Alto Loira. Conferencia de Christelle Brindel. Sociedad Académica de Puy-en-Velay y Alto Loira.
