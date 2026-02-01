Conférence Les ambulanciers américains au Bois-le-Prêtre en 14-18

Musée Au fil du Papier Pont-à-Mousson

Dimanche 2026-02-22 15:00:00

2026-02-22

Dans le cadre du prochain Club Histoire, qui se tiendra le dimanche 22 février 2026, Didier Houmeau, historien, animera une conférence intitulée Les ambulanciers américains au Bois-le-Prêtre en 14-18 . Cette intervention sera suivie d’un temps d’échange avec le public.

La conférence aura lieu à l’auditorium de la médiathèque de Pont-à-Mousson, le dimanche 22 février 2026 à 15 h.

Entrée libre.Tout public

Musée Au fil du Papier 13 rue Magot de Rogéville Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 20 54 79 03 musee@villepam.fr

English :

As part of the next Club Histoire event, to be held on Sunday February 22, 2026, historian Didier Houmeau will give a talk entitled Les ambulanciers américains au Bois-le-Prêtre en 14-18 . The talk will be followed by a discussion with the audience.

The lecture will take place in the auditorium of the Pont-à-Mousson media library, on Sunday February 22, 2026 at 3pm.

Free admission.

