Conférence Les ambulanciers américains au Bois-le-Prêtre en 14-18 Musée Au fil du Papier Pont-à-Mousson

Conférence Les ambulanciers américains au Bois-le-Prêtre en 14-18
Musée Au fil du Papier 13 rue Magot de Rogéville Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle
Dans le cadre du prochain Club Histoire, qui se tiendra le dimanche 22 février 2026, Didier Houmeau, historien, animera une conférence intitulée Les ambulanciers américains au Bois-le-Prêtre en 14-18 . Cette intervention sera suivie d’un temps d’échange avec le public.
La conférence aura lieu à l’auditorium de la médiathèque de Pont-à-Mousson, le dimanche 22 février 2026 à 15 h.
Entrée libre.Tout public
Musée Au fil du Papier 13 rue Magot de Rogéville Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 20 54 79 03 musee@villepam.fr
As part of the next Club Histoire event, to be held on Sunday February 22, 2026, historian Didier Houmeau will give a talk entitled Les ambulanciers américains au Bois-le-Prêtre en 14-18 . The talk will be followed by a discussion with the audience.
The lecture will take place in the auditorium of the Pont-à-Mousson media library, on Sunday February 22, 2026 at 3pm.
Free admission.
