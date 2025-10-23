Conférence « Les animaux dispersent-ils toutes les plantes ? » Nogent-sur-Vernisson
Conférence « Les animaux dispersent-ils toutes les plantes ? » Nogent-sur-Vernisson jeudi 23 octobre 2025.
Conférence « Les animaux dispersent-ils toutes les plantes ? »
Domaine des Barres Nogent-sur-Vernisson Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-23 20:00:00
fin : 2025-10-23
Date(s) :
2025-10-23
Conférence « Les animaux dispersent-ils toutes les plantes ? »
Conférence des rdv de l’environnement » Les animaux dispersent-ils toutes les plantes » » présentée par Christophe Baltzinger, chercheur en écologie forestière. A 20h. salle de l’arboretum. Gratuit. .
Domaine des Barres Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 70 38
English :
Conference « Do animals disperse all plants? »
German :
Vortrag « Verbreiten Tiere alle Pflanzen? »
Italiano :
Conferenza « Gli animali disperdono tutte le piante? »
Espanol :
Conferencia « ¿Dispersan los animales todas las plantas? »
L’événement Conférence « Les animaux dispersent-ils toutes les plantes ? » Nogent-sur-Vernisson a été mis à jour le 2025-09-16 par OT GATINAIS SUD