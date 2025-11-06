Conférence les animaux naturalisés et nous Musée de la Cour d’Or Metz
Conférence les animaux naturalisés et nous Musée de la Cour d’Or Metz jeudi 6 novembre 2025.
Conférence les animaux naturalisés et nous
Musée de la Cour d’Or 2 rue du Haut Poirier Metz Moselle
Quelle place occupe l’animal naturalisé dans notre imaginaire du vivant ?
Quelle relation développe-t-on avec les animaux après leur mort ?
L’artiste Arnaud Théval présente son dernier projet.
En partenariat avec Interreg, projet GRACE (Greater Region Artistic and Cultural Education).
Musée de la Cour d’Or 2 rue du Haut Poirier Metz 57000 Moselle Grand Est
English :
What place does the naturalized animal occupy in our imagination of the living world?
What relationship do we develop with animals after their death?
Artist Arnaud Théval presents his latest project.
In partnership with Interreg, GRACE project (Greater Region Artistic and Cultural Education).
Reservations recommended
German :
Welchen Platz nimmt das naturalisierte Tier in unserer Vorstellung des Lebendigen ein?
Welche Beziehung entwickeln wir zu Tieren nach ihrem Tod?
Der Künstler Arnaud Théval stellt sein neuestes Projekt vor.
In Partnerschaft mit Interreg, Projekt GRACE (Greater Region Artistic and Cultural Education).
Reservierung empfohlen
Italiano :
Che ruolo hanno gli animali naturalizzati nel nostro immaginario del mondo vivente?
Che rapporto sviluppiamo con gli animali dopo la loro morte?
L’artista Arnaud Théval presenta il suo ultimo progetto.
In collaborazione con il progetto Interreg GRACE (Greater Region Artistic and Cultural Education).
Prenotazione consigliata
Espanol :
¿Qué papel desempeñan los animales naturalizados en nuestra imaginación del mundo viviente?
¿Qué relación desarrollamos con los animales después de su muerte?
El artista Arnaud Théval presenta su último proyecto.
En colaboración con el proyecto Interreg GRACE (Educación Artística y Cultural de la Gran Región).
Se recomienda reservar
